Белая королева (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

1464 год. Война Алой и Белой розы длится уже девятый год. Дома Йорков и Ланкастеров — две части одной королевской семьи ведут жестокую войну за право занять на трон. Три разные женщины - Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Энн Невилл - стремятся добиться власти любыми способами.

