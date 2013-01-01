Белая королева (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

1464 год. Война Алой и Белой розы длится уже девятый год. Дома Йорков и Ланкастеров — две части одной королевской семьи ведут жестокую войну за право занять на трон. Три разные, но одинаково амбициозные женщины - Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Энн Невилл - стремятся добиться власти любыми способами.



Сериал Белая королева 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.