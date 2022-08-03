WinkДетямБелая королева1-й сезон3-я серия
Белая королева (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.02013, The White Queen
Драма, Военный12+
О сериале
1464 год. Война Алой и Белой розы длится уже девятый год. Дома Йорков и Ланкастеров — две части одной королевской семьи ведут жестокую войну за право занять на трон. Три разные женщины - Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Энн Невилл - стремятся добиться власти любыми способами.
СтранаФранция, Великобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- КТРежиссёр
Колин
Тиг
- Режиссёр
Джеймс
Кент
- Актёр
Анайрин
Барнард
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- Актриса
Аманда
Хейл
- ФМАктриса
Фэй
Марсей
- Актёр
Макс
Айронс
- БЛАктёр
Бен
Лэмб
- ТМАктёр
Том
МакКэй
- ДОАктриса
Джульетт
Обри
- ДОАктёр
Дэвид
Оукс
- ЭТАктриса
Элинор
Томлинсон
- МКСценарист
Малкольм
Кэмпбелл
- ЛМСценарист
Лиза
МакГи
- НТСценарист
Николь
Тейлор
- ЭФСценарист
Эмма
Фрост
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- ДФПродюсер
Джордж
Фабер
- КЛХудожник
Курт
Лойенс
- БЙМонтажёр
Бен
Йетс
- ЖГОператор
Жан-Филипп
Госсар
- ДЛКомпозитор
Джон
Ланн