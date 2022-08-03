Белая королева (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Белая королева. Сезон 1. Серия 10
Белая королева
1-й сезон
10-я серия

9.02013, The White Queen
Драма, Мелодрама12+

1464 год. Война Алой и Белой розы длится уже девятый год. Дома Йорков и Ланкастеров — две части одной королевской семьи ведут жестокую войну за право занять на трон. Три разные женщины - Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Энн Невилл - стремятся добиться власти любыми способами.

Франция, Великобритания
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
SD
63 мин / 01:03

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

