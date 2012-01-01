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Белая гвардия (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2012, Белая гвардия. Серия 6
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На улице погромы, люди грабят магазины. Пытаясь скрыться от патруля, раненный Турбин встречается с Юлией, которая укрывает его в своей квартире. Николка находит на Мало-Провальной улице дом Най-Турса, чтобы сообщить его семье о героической смерти Феликса Феликсовича.
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ЖанрДрама
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ССРежиссёр
Сергей
Снежкин
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- СЛАктёр
Семён
Лебин
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Игорь
Черневич
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- ДААктёр
Дмитрий
Афанасьев
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- МДСценарист
Марина
Дяченко
- СДСценарист
Сергей
Дяченко
- СССценарист
Сергей
Снежкин
- Сценарист
Михаил
Булгаков
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- МВМонтажёр
Марина
Васильева
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко