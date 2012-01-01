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Белая гвардия (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2012, Белая гвардия. Серия 6
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На улице погромы, люди грабят магазины. Пытаясь скрыться от патруля, раненный Турбин встречается с Юлией, которая укрывает его в своей квартире. Николка находит на Мало-Провальной улице дом Най-Турса, чтобы сообщить его семье о героической смерти Феликса Феликсовича.

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Жанр
Драма
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая гвардия»