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Белая гвардия (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Белая гвардия. Серия 4
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В Александровской гимназии мобилизация юнкеров. Шервинский участвует в организации бегства гетмана. Под видом раненого немецкого офицера он уезжает из города.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая гвардия»