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Белая гвардия (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Белая гвардия. Серия 2
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мышлаевский, Николка, Алексей и Карась получают распределение. Поручик Заманский на окраине города получает указание о выступлении отряда юнкеров и выдвигается в сторону неприятеля.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая гвардия»