Wink
Сериалы
Беглецы
1-й сезон
2-я серия

Беглецы (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2017, Runaways
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Непохожие подростки открывают страшную тайну – их родители принадлежат к суперзлодейскому сообществу «Прайд». Объединившись в команду, дети пытаются искупить вину отцов.

Сериал Беглецы 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Зарубежные

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беглецы»

Всё