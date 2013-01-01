Беглецы (2011). Сезон 2. Серия 8
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Беглецы (2011)
2-й сезон
8-я серия

Беглецы (2011) (сериал, 2013) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

2013, Prófugos
Боевики, Драмы18+

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Сюжет

Грандиозная операция по продаже наркотиков проваливается в результате фатальной засады. Четверо мужчин, попавшие в сети коррупции, должны сбегать на больше чем 2 тысячи километров, не имея понятия кто их враги, а кому можно доверять.

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Рейтинг

7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беглецы (2011)»