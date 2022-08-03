Беглец (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Комедийный сериал с Иваном Охлобыстиным в роли обаятельного жулика. Аферист Миша кинул босса на большие деньги и вынужден бежать в родной город. По иронии судьбы, там он становится полицейским и сам ловит мошенников, а еще пытается вернуть первую любовь, прикидываясь положительным героем.

