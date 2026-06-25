Катя, скрываясь от проблем, которые ей «подкинул» родной брат, устраивается на работу с проживанием в особняке на Рублевке. В огромном поместье, за высоким забором олигарх Сергей собирает под одной крышей всю семью — свою настоящую, третью по счету, жену и их совместных детей, а также двух бывших жен и детей от прежних браков, чтобы объявить им, что он смертельно болен и «жить осталось недолго». Бывшие жены уже мысленно делят наследство, Катя сближается со старшим сыном владельца особняка Мишей, который выдает себя за сотрудника усадьбы. Его старшая дочь Оля, остро переживающая вынужденное возвращение в Москву из теплой страны, находит поддержку в лице своего нового водителя. А многочисленный обслуживающий персонал не только наблюдает за жизнью удивительно богатых людей, чьи сумки стоят так же, как их ипотеки, но и не остается в стороне от множества интриг.

