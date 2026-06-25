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Бедные смеются, богатые плачут (сериал, 2025) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Катя, скрываясь от проблем, которые ей «подкинул» родной брат, устраивается на работу с проживанием в особняке на Рублевке. В огромном поместье, за высоким забором олигарх Сергей собирает под одной крышей всю семью — свою настоящую, третью по счету, жену и их совместных детей, а также двух бывших жен и детей от прежних браков, чтобы объявить им, что он смертельно болен и «жить осталось недолго». Бывшие жены уже мысленно делят наследство, Катя сближается со старшим сыном владельца особняка Мишей, который выдает себя за сотрудника усадьбы. Его старшая дочь Оля, остро переживающая вынужденное возвращение в Москву из теплой страны, находит поддержку в лице своего нового водителя. А многочисленный обслуживающий персонал не только наблюдает за жизнью удивительно богатых людей, чьи сумки стоят так же, как их ипотеки, но и не остается в стороне от множества интриг.
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Анна
Лобанова
- СКРежиссёр
Сергей
Куваев
- НВРежиссёр
Наталия
Вагонова
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- АЛАктёр
Александр
Ломов
- ССАктёр
Саша
Стоун
- ССАктриса
Серафима
Соловьёва
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актриса
Полина
Денисова
- МСАктёр
Михаил
Сотников
- Актёр
Сергей
Ланбамин
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Анна
Снаткина
- АБСценарист
Анна
Борисова
- МНСценарист
Марина
Никольская
- АМСценарист
Алексей
Малышев
- СКСценарист
Сергей
Куваев
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- Продюсер
Дмитрий
Пачулия
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- СКХудожница
Светлана
Климова
- ООХудожница
Оксана
Он
- АГХудожница
Анастасия
Герасимова
- ФТМонтажёр
Федор
Тихонов
- МГМонтажёр
Мария
Григорьева
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АПМонтажёр
Андрей
Полубояринов