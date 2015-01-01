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BBC: Прирожденные танцоры
1-й сезон
2-я серия

BBC: Прирожденные танцоры (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Nature's Greatest Dancers
Документальные0+

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Сюжет

В животном мире существует множество прирожденных артистов. Они применяют свои поразительные навыки во всех аспектах жизни: будь-то привлечение самки или поиск пищи. Их стиль движений меняется в зависимости от среды обитания.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Документальные

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