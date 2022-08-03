BBC: Охотники. Сезон 1. Серия 3
BBC: Охотники
1-й сезон
3-я серия

BBC: Охотники (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, The Hunt
Документальный6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Поединок между хищником и жертвой. Этот документальный триллер передает накал, психологию и красоту охоты. Вместо привычных кровавых сцен здесь подробно показывают невероятные стратегии хищников и тактики, используемые жертвами ради спасения.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
9.2 IMDb