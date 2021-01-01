Базовый обмен и разбор рационов
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Flynutrition
1-й сезон
15292-я серия

Flynutrition (сериал, 2021) сезон 1 серия 15292 смотреть онлайн

2021, Базовый обмен и разбор рационов
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Сюжет

В этом блоге Денис Семенихин рассказывает о том, как нужно питаться для создания оптимальной физической формы. Вся информация о компонентах пищи, таких как белки, углеводы, жиры, вода, витамины, минералы, клетчатка и др, и их правильных пропорциях содержится в этом блоге

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