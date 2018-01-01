Байки из турне. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Байки из турне
2-й сезон
2-я серия

Байки из турне (сериал, 2018) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

6.22018, Mike Judge presents: tales from the tour bus
Комедия, Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Создатель «Бивиса и Баттхеда» и «Силиконовой долины» Майк Джадж вернулся к анимации. Его комедийное шоу посвящено бурной гастрольной жизни самых чудаковатых персонажей поп-музыки. О своих приключениях в сериале рассказывают артисты разных жанров — от кантри-музыкантов до фанк-икон.

Сериал Байки из турне 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Документальный
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг