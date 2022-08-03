Байки из турне (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Создатель «Бивиса и Баттхеда» и «Силиконовой долины» Майк Джадж вернулся к анимации. Его комедийное шоу посвящено бурной гастрольной жизни самых чудаковатых персонажей поп-музыки. О своих приключениях в сериале рассказывают артисты разных жанров — от кантри-музыкантов до фанк-икон.

