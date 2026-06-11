Батя. Сезон 1. Серия 2
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Батя
1-й сезон
2-я серия
9.42021, Батя. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Мелодрама16+

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Батя (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Максу 35 лет, он много работает и практически не видит семью, а проблемы с детьми улаживает, покупая им новую игрушку или подсовывая планшет. Он вместе с семьей отправляется в автопутешествие, чтобы поздравить отца с юбилеем, в ходе поездки спорит с женой о методах воспитания и вспоминает свое детство: ружье из палки, уроки арифметики и многочисленные застолья. Макс задает себе вопрос, а хороший ли он отец?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Батя»