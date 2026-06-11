Максу 35 лет, он много работает и практически не видит семью, а проблемы с детьми улаживает, покупая им новую игрушку или подсовывая планшет. Он вместе с семьей отправляется в автопутешествие, чтобы поздравить отца с юбилеем, в ходе поездки спорит с женой о методах воспитания и вспоминает свое детство: ружье из палки, уроки арифметики и многочисленные застолья. Макс задает себе вопрос, а хороший ли он отец?

