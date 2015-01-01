Батл Крик. Сезон 1. Серия 8
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Батл Крик
1-й сезон
8-я серия

Батл Крик (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2015, Battle Creek
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Два детектива с разными взглядами на мир объединяются, чтобы очистить улицы Батл Крика, используя цинизм, коварство и обман…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Батл Крик»