Батл Крик (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Два детектива с разными взглядами на мир объединяются, чтобы очистить улицы Батл Крика, используя цинизм, коварство и обман…



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