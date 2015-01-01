Батл Крик (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Wink
Батл Крик
1-й сезон
12-я серия

2015, Battle Creek 1
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Два детектива с разными взглядами на мир объединяются, чтобы очистить улицы Батл Крика, используя цинизм, коварство и обман…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Батл Крик»