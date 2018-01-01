WinkДетямБарышня и кулинар1-й сезонСерийный обед
Барышня и кулинар (сериал, 2018) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
7.32018, Серийный обед
Документальный, ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кулинарное шоу, в котором опытный кулинар Михаил Плотников еженедельно даeт уроки приготовления вкусной и здоровой пищи своей ученице Ольге Кокорекиной/Анне Семенович и всем телезрителям. Простые, но интересные рецепты, рассказ о продуктах и блюдах, полезные советы, "кулинарные" цитаты из художественной литературы – всe это делает программу не только развлекательной, но и познавательной.