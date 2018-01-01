Новогодний обед
Wink
Детям
Барышня и кулинар
1-й сезон
Новогодний обед

Барышня и кулинар (сериал, 2018) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

7.32018, Новогодний обед
Документальные, ТВ-шоу12+

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Сюжет

Кулинарное шоу, в котором опытный кулинар Михаил Плотников еженедельно даeт уроки приготовления вкусной и здоровой пищи своей ученице Ольге Кокорекиной/Анне Семенович и всем телезрителям. Простые, но интересные рецепты, рассказ о продуктах и блюдах, полезные советы, "кулинарные" цитаты из художественной литературы – всe это делает программу не только развлекательной, но и познавательной.

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