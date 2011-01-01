WinkДетямБарбоскины1-й сезон8-я серия
Барбоскины (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2011, Барбоскины. Все за карточку
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Знакомьтесь с веселой семейкой Барбоскиных из Пeсбурга! В собачьем городе всe, как у людей. В одной квартире проживают три поколения семьи Барбоскиных. Младшие всe время попадают в приключения, их родители пытаются всe успеть, а старики стараются не заскучать на пенсии и поучают молодежь.
Сериал Барбоскины 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЕГРежиссёр
Елена
Галдобина
- АПРежиссёр
Алексей
Пичужин
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ЕГАктриса
Екатерина
Гороховская
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ЮЗАктриса
Юлия
Зоркина
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ЕГСценарист
Елена
Галдобина
- ТГСценарист
Татьяна
Горбушина
- КБСценарист
Кирилл
Бабанов
- ФДСценарист
Федор
Дмитриев
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЛСХудожница
Людмила
Стеблянко
- АБХудожница
Алеся
Барсукова
- АКХудожник
Алексей
Коробкин
- ЭЯХудожник
Эдуард
Янковский
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- ДНКомпозитор
Дарья
Новольянцева