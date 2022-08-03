Барбоскины (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Знакомьтесь с веселой семейкой Барбоскиных из Пeсбурга! В собачьем городе всe, как у людей. В одной квартире проживают три поколения семьи Барбоскиных. Младшие всe время попадают в приключения, их родители пытаются всe успеть, а старики стараются не заскучать на пенсии и поучают молодежь.

