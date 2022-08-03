Барбоскины. Сезон 1. Серия 178
Wink
Детям
Барбоскины
1-й сезон
178-я серия

Барбоскины (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 178 смотреть онлайн

2017, Барбоскины. Сезон 1. Серия 178
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Знакомьтесь с веселой семейкой Барбоскиных из Пeсбурга! В собачьем городе всe, как у людей. В одной квартире проживают три поколения семьи Барбоскиных. Младшие всe время попадают в приключения, их родители пытаются всe успеть, а старики стараются не заскучать на пенсии и поучают молодежь.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Барбоскины»