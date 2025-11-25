Бар «Один звонок» (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.82023, Бар «Один звонок». Сезон 1. Серия 1
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Следователь Андрей Морозов занимается поисками пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен, не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим. В заведение заходят разные люди со своими проблемами: красотка Жанна, которая хочет избавиться от состоятельного мужа; юрист Макс, который с возрастом так и не сумел сепарироваться от матери; блогер, которому еще предстоит понять, какие у него дела с потусторонним миром.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СФРежиссёр
Сергей
Филатов
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актёр
Кай
Гетц
- Актриса
Полина
Ауг
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- СГАктриса
Серафима
Гощанская
- Актёр
Иван
Макаревич
- МСАктёр
Михаил
Смазнов
- Актёр
Вадим
Пироженко
- ЕШАктёр
Егор
Шип
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Марина
Ворожищева
- ОРАктёр
Олег
Рязанцев
- АОАктёр
Артём
Осипов
- Актёр
Павел
Ворожцов
- ААСценарист
Алексей
Артёмов
- АФСценарист
Александр
Фомин
- СЛСценарист
Сергей
Левитан
- АИСценарист
Александр
Иштриков
- ЮГСценарист
Юрий
Голайдо
- АЗСценарист
Алексей
Зотов
- МОСценарист
Михаил
Осипов
- АОСценарист
Андрей
Орлов
- ААСценарист
Алексей
Артемов
- ЯТСценарист
Ярослава
Тринадцатко
- Продюсер
Игорь
Мишин
- Продюсер
Александр
Назаров
- Продюсер
Данила
Козловский
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИДПродюсер
Инна
Дунаева
- АЛПродюсер
Алексей
Ленский
- ОЮПродюсер
Ольга
Юнтунен
- КПХудожник
Константин
Пахотин
- ЭВХудожница
Эльмира
Валиева
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- БЮОператор
Баходир
Юлдашев
- Композитор
Александр
Симоненко
- ВТКомпозитор
Владимир
Такинов