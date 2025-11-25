Бар «Один звонок» (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Следователь Андрей Морозов занимается поисками пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен, не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим. В заведение заходят разные люди со своими проблемами: красотка Жанна, которая хочет избавиться от состоятельного мужа; юрист Макс, который с возрастом так и не сумел сепарироваться от матери; блогер, которому еще предстоит понять, какие у него дела с потусторонним миром.

