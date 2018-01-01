Бар «На грудь» (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Остроумный сериал, исследующий души обычных россиян. Каждый эпизод – короткая история колоритного персонажа из числа тех, что садятся за стойку рассказать бармену о наболевшем. Среди них – бандит из 90-х, питерский интеллигент и девушка из Челябинска.

