Банды Лондона. Сезон 1. Серия 2
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Банды Лондона (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.12020, Gangs of London
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Впечатляющая криминальная драма от режиссера «Рейда» Гарета Эванса. Лондон оказывается в эпицентре жестокой войны между преступными бандами. Баланс между силами криминального зла нарушается после убийства главы одной из группировок. Многие темные воротилы теперь мечтают занять его место, а сын убитого короля готов на все ради мести за отца.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb