Бандитский Бегусарай (сериал, 2015) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн
8.82015, Begusarai
Боевик, Криминал12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В забытой богом маленькой деревушке Бегусарай разгораются нешуточные страсти. Незаконные расправы, самосуд чинит богатое семейство, которое держит в страхе всех местных жителей. Ситуация накаляется до предела, когда в деревне появляется обворожительная танцовщица.
Рейтинг
8.3 IMDb