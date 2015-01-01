Бандитский Бегусарай. Серия 183
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Бандитский Бегусарай
1-й сезон
183-я серия

Бандитский Бегусарай (сериал, 2015) сезон 1 серия 183 смотреть онлайн

8.82015, Begusarai
Боевики, Драмы12+

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Сюжет

В забытой богом маленькой деревушке Бегусарай разгораются нешуточные страсти. Незаконные расправы, самосуд чинит богатое семейство, которое держит в страхе всех местных жителей. Ситуация накаляется до предела, когда в деревне появляется обворожительная танцовщица.

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Рейтинг

8.3 IMDb