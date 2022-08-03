WinkДетям5 класс. ЛитератураЖанр балладыБаллада В. А. Жуковского «Кубок».Благородство и жестокость героев баллады
5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 11 серия 1 смотреть онлайн
7.02020, Баллада В. А. Жуковского «Кубок».Благородство и жестокость героев баллады
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке вы рассмотрите отличительные особенности баллад В.А. Жуковского, познакомитесь с балладой Кубок, проведeте подробный анализ этой баллады.
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