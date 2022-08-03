На этом уроке вы рассмотрите отличительные особенности баллад В.А. Жуковского, познакомитесь с балладой Кубок, проведeте подробный анализ этой баллады.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

