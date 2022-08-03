Баллада В. А. Жуковского «Кубок».Благородство и жестокость героев баллады
Wink
Детям
5 класс. Литература
Жанр баллады
Баллада В. А. Жуковского «Кубок».Благородство и жестокость героев баллады

5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 11 серия 1 смотреть онлайн

7.02020, Баллада В. А. Жуковского «Кубок».Благородство и жестокость героев баллады
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке вы рассмотрите отличительные особенности баллад В.А. Жуковского, познакомитесь с балладой Кубок, проведeте подробный анализ этой баллады.

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Жанр
Образовательные
Время
27 мин / 00:27

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