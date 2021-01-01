БАЛЕТ в 30 лет! Балетная школа, спектакль. Влог VLOG
Таня + Танцы
1-й сезон
БАЛЕТ в 30 лет! Балетная школа, спектакль. Влог VLOG

Таня + Танцы (сериал, 2021) сезон 1 серия 203 смотреть онлайн

5.72021, БАЛЕТ в 30 лет! Балетная школа, спектакль. Влог VLOG
Блог12+

О сериале

Вы в детстве мечтали стать танцором? Но что-то пошло не так… Не ставьте крест на мечте! Танцевать никогда не поздно! Наш канал для новичков и любителей, которые хотят танцевать. Мы рассказываем о разных танцевальных направлениях, растяжке, пластике и красивой фигуре. У нас вы найдете небанальные мастер-классы, «батлы» между стилями, интервью с известными танцорами, рассказы о закулисной жизни, обзоры и реалити-шоу.

Жанр
Блог
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг