Балерины. Сезон 1. Серия 9
Wink
Детям
Балерины
1-й сезон
9-я серия

Балерины (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2012, Bunheads
Драма, Комедия12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Слава балерины Мишель Симмс стремительно угасает, и она решает выйти замуж за настойчивого и небедного поклонника ее таланта. Она переезжает в родной городок супруга Парадайз и устраивается работать в балетную школу, которой заправляет его мать. Тут-то и начинаются приключения Мишель.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балерины»