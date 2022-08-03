Балерины (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Слава балерины Мишель Симмс стремительно угасает, и она решает выйти замуж за настойчивого и небедного поклонника ее таланта. Она переезжает в родной городок супруга Парадайз и устраивается работать в балетную школу, которой заправляет его мать. Тут-то и начинаются приключения Мишель.

