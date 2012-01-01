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Балерины (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Bunheads 1.3
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мишель Симс — бывшая балерина, которая работает шоу-танцовщицей в Лас Вегасе. Чувствуя, что карьера и жизнь находятся на грани, она принимает предложение руки и сердца доброго поклонника и переезжает в его тихий прибрежный городок. Там она устраивается на работу в школу танца своей свекрови.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балерины»

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