Багровые реки. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Багровые реки
1-й сезон
5-я серия
8.72018, Les rivières pourpres
Триллер, Драма18+

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Багровые реки (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Детектив Ньеманс и его новая напарница Камилль Делоне расследуют преступления в отдалeнных районах Франции. Все эти дела объединяет шокирующая жестокость, с которой были совершены убийства.

Страна
Бельгия, Германия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Багровые реки»