Багровые реки. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Багровые реки
1-й сезон
3-я серия
8.72018, Les rivières pourpres
Триллеры, Детективы18+

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Багровые реки (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Детектив Ньеманс и его новая напарница Камилль Делоне расследуют преступления в отдалeнных районах Франции. Все эти дела объединяет шокирующая жестокость, с которой были совершены убийства.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Багровые реки»

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