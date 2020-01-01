WinkДетямАзбука здоровья1-й сезонБелки, жиры и углеводы
Азбука здоровья (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.12020, Белки, жиры и углеводы
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+7 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 1
- 0+6 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 2
- 0+9 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 3
- 0+7 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 4
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 7
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 8
- 0+10 мин
Азбука здоровья
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Питание необходимый процесс для поддержания организма и всех его систем в жизнеспособном состоянии, в результате питания происходит восполнение запаса энергии. Энергия питания расходуется на непрерывно протекающие в организме процессы: обмен веществ, работа гуморальной и нервной системы, а также умственная деятельность, физическая активность. Любые продукты питания состоят их белков, жиров, нуклеиновых кислот, углеводов.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и ко�нспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Сериал Белки, жиры и углеводы 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.