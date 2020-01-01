Белки, жиры и углеводы
Wink
Детям
Азбука здоровья
1-й сезон
Белки, жиры и углеводы

Азбука здоровья (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.12020, Белки, жиры и углеводы
Образовательные0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Питание необходимый процесс для поддержания организма и всех его систем в жизнеспособном состоянии, в результате питания происходит восполнение запаса энергии. Энергия питания расходуется на непрерывно протекающие в организме процессы: обмен веществ, работа гуморальной и нервной системы, а также умственная деятельность, физическая активность. Любые продукты питания состоят их белков, жиров, нуклеиновых кислот, углеводов.
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