Азбука здоровья (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Питание необходимый процесс для поддержания организма и всех его систем в жизнеспособном состоянии, в результате питания происходит восполнение запаса энергии. Энергия питания расходуется на непрерывно протекающие в организме процессы: обмен веществ, работа гуморальной и нервной системы, а также умственная деятельность, физическая активность. Любые продукты питания состоят их белков, жиров, нуклеиновых кислот, углеводов.

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