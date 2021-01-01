Азбука БАЛЕТА. Объясняем и показываем, что означают балетные термины
Wink
Детям
Таня + Танцы
1-й сезон
Азбука БАЛЕТА. Объясняем и показываем, что означают балетные термины

Таня + Танцы (сериал, 2021) сезон 1 серия 130 смотреть онлайн

5.62021, Азбука БАЛЕТА. Объясняем и показываем, что означают балетные термины
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О сериале

Вы в детстве мечтали стать танцором? Но что-то пошло не так… Не ставьте крест на мечте! Танцевать никогда не поздно! Наш канал для новичков и любителей, которые хотят танцевать. Мы рассказываем о разных танцевальных направлениях, растяжке, пластике и красивой фигуре. У нас вы найдете небанальные мастер-классы, «батлы» между стилями, интервью с известными танцорами, рассказы о закулисной жизни, обзоры и реалити-шоу.

Сериал Азбука БАЛЕТА 1 сезон 130 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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