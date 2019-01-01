Айронвумэн. Серия 8
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Айронвумэн (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, Айронвумэн. Серия 8
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Телеканал «Ключ» представляет. В каждой программе Фитнес-блогер Яна Логвина проводит фитнес-курс для девушек и молодых женщин. Ведущая расскажет о том, как правильно выбрать экипировку, спортивные снаряды для домашнего фитнеса, и на какие снаряды обратить внимание в фитнес клубах.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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