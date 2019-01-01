Айронвумэн (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Айронвумэн. Серия 6
Айронвумэн
1-й сезон
6-я серия

2019, Айронвумэн. Серия 6
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Телеканал «Ключ» представляет. В каждой программе Фитнес-блогер Яна Логвина проводит фитнес-курс для девушек и молодых женщин. Ведущая расскажет о том, как правильно выбрать экипировку, спортивные снаряды для домашнего фитнеса, и на какие снаряды обратить внимание в фитнес клубах.

