Автошкола. Сезон 1. Серия 6
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Автошкола (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.72012, Автошкола. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу16+

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Сюжет

Герои «Автошколы» официально признаны безнадежными: на счету у «блондинок» и «чайников» десятки проваленных экзаменов в ГАИ. Но шутки кончились: теперь перевоспитанием пешеходов займутся матерые профессионалы. За четыре недели стажеры должны усвоить ПДД, пройти испытания на учебных площадках и дорогах общего пользования.

Главный принцип «Автошколы» звучит довольно странно: худшие остаются, лучшие уходят. Дело в том, что самые прилежные ученики каждую неделю будут отправляться на экзамен в ГАИ прямо со съемочной площадки. В это время двоечники продолжат изводить инструкторов, сшибая клумбы, царапая бамперы, путая «право» и «лево».

Не отпустим, пока не выучим!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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