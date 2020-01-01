10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

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В ходе урока вы сможете самостоятельно изучить тему Авторское и наследственное право. Это сложное, но в тоже время интересное занятие поможет в понимании таких специфических отраслей гражданского права, как авторское и наследственное право. Их специфика связана с особенностями приобретения права собственности.



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