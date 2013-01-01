Автомобили. Серия 9
Wink
Детям
Автомобили
1-й сезон
9-я серия

Автомобили (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.32013, Cars
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сборник познавательных программ National Geographic, посвященных шедеврам и истории автомобилестроения. В сериал вошли лучшие выпуски популярного шоу Auto S.O.S., в котором механики Тим и Фазз вдыхают новую жизнь в убитые ретромашины, а также — документальные ленты о культовых авто.

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