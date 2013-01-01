WinkДетямАвтомобили1-й сезон6-я серия
Автомобили (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.32013, Cars
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сборник познавательных программ National Geographic, посвященных шедеврам и истории автомобилестроения. В сериал вошли лучшие выпуски популярного шоу Auto S.O.S., в котором механики Тим и Фазз вдыхают новую жизнь в убитые ретромашины, а также — документальные ленты о культовых авто.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
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