Автомобили (сериал, 2019) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн

Сборник познавательных программ National Geographic, посвященных шедеврам и истории автомобилестроения. В сериал вошли лучшие выпуски популярного шоу Auto S.O.S., в котором механики Тим и Фазз вдыхают новую жизнь в убитые ретромашины, а также — документальные ленты о культовых авто.

