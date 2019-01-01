Автомобили (сериал, 2019) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн

Автомобили. Серия 51
Автомобили
1-й сезон
51-я серия

8.32019, Cars
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сборник познавательных программ National Geographic, посвященных шедеврам и истории автомобилестроения. В сериал вошли лучшие выпуски популярного шоу Auto S.O.S., в котором механики Тим и Фазз вдыхают новую жизнь в убитые ретромашины, а также — документальные ленты о культовых авто.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск