Автомобили. Серия 46
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Автомобили (сериал, 2019) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

8.32019, Cars
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сборник познавательных программ National Geographic, посвященных шедеврам и истории автомобилестроения. В сериал вошли лучшие выпуски популярного шоу Auto S.O.S., в котором механики Тим и Фазз вдыхают новую жизнь в убитые ретромашины, а также — документальные ленты о культовых авто.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.7 КиноПоиск