Авто - SOS 9. Cерия 9
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1-й сезон
9-я серия

Авто - SOS 9 (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2020, CAR SOS 9
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Всеми любимые автофанаты Фазз Тауншенд и Тим Шоу продолжают свою миссию по поиску классических автомобилей и их достопочтенных владельцев. Используя все свои знания в области ремонта и восстановления автомобилей, они преследуют цель "незаметно для владельца" взять его классический автомобиль и, удалив с него всю многолетнюю ржавчину и грязь и заменив неисправные детали, вернуть его туда, где он заслуживает быть - на дорогу.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

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