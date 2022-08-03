Авто - SOS 10 (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Всеми любимые автофанаты Фазз Тауншенд и Тим Шоу продолжают свою миссию по поиску классических автомобилей и их достопочтенных владельцев. Используя все свои знания в области ремонта и восстановления автомобилей, они преследуют цель "незаметно для владельца" взять его классический автомобиль и, удалив с него всю многолетнюю ржавчину и грязь и заменив неисправные детали, вернуть его туда, где он заслуживает быть - на дорогу.

